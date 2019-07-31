Политика

10:29 31.07.2019

Кличко в Нью-Йорке обсудил с Джулиани важность развития местного самоуправления

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Кличко в Нью-Йорке обсудил с Джулиани важность развития местного самоуправления

Мэр Киева Виталий Кличко в Нью-Йорке (США) обсудил с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) важность развития местного самоуправления.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Киевский мэр поблагодарил "друзей нашей страны", которые поддерживают и помогают Украине.

"Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - отметил Кличко.

Руди Джулиани был мэром Нью-Йорка в 1994 – 2001 годах.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы КГГА на ближайшем заседании.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя КГГА, мэра столицы Виталия Кличко.

Теги: #кличко #джулиани #самоуправление
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