Политика

16:27 30.07.2019

Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

2 мин читать
Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

Британский премьер-министр Борис Джонсон провел телефонные переговоры с ирландским коллегой Лео Варадкаром, на которых он заявил, что Великобритания на фоне процесса реализации Brexit не собирается ужесточать пропускной режим на границе Северной Ирландии и республики Ирландия.

"Он (Джонсон - ИФ) сказал, что при любых сценариях, правительство будет твердо придерживаться Белфастского соглашения (1998 года об урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ИФ) и никогда не будет проводить фактических проверок или создавать физическую инфраструктуру на границе", - цитирует издание The Irish Times представителя Даунинг-стрит.

Джонсон также заверил Варадкара, что "Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября, в независимости от чего-либо".

В то же время, отмечает The Irish Times, Джонсон заявил, что приоритет Лондона - выйти из ЕС при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем, однако "оно должно быть таким, которое упраздняет "бэкстоп", то есть "страховочный план" по ирландской границе.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Сам Джонсон выступает за замену "бэкстопа" на альтернативный план.

Накануне Джонсон вновь заявил, что сделка, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна.

"Соглашение по Brexit мертво, от него нужно отказаться. Но есть возможность заключить новую сделку", - сказал Джонсон.

Он отметил, что уверен своей способности согласовать новую сделку с Брюсселем.

В ЕС неоднократно заявляли, что не намерены вновь вести переговоры по одной из частей сделки о Brexit - соглашении о выходе Великобритании из ЕС. При этом, Брюссель был готов обсуждать вторую часть сделки - декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Великобритания, в свою очередь, хочет вновь начать переговоры именно по соглашению о выходе, так как он включает в себя "страховочный план" по ирландской границе.

More

 

Теги: #джонсон #великобритания #brexit #северная_ирландия #ирландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 30.07.2019
Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

19:31 29.07.2019
Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей – СМИ

Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей – СМИ

18:43 29.07.2019
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

16:46 29.07.2019
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

13:29 29.07.2019
Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

13:09 29.07.2019
Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

11:08 29.07.2019
Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

16:39 26.07.2019
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

13:21 26.07.2019
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Данилюк обсудил реформу СБУ с представителями Международной консультативной группы

Кличко назвал заявления Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов

До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

Заседания правительства Украины на этой неделе не будет

"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей, "Оппозиционный блок" среди пенсионеров

Данилюк обсудил реформу СБУ с представителями Международной консультативной группы

Правозащитники требуют от Денисовой сложить полномочия обмудсмена

Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат не дал результатов – глава МИД Чапутович

Кличко назвал заявления Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов

До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА