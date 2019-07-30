Политика

16:25 30.07.2019

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

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Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Neyma", и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - написал Матиос на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Теги: #матиос #танкер #украина #рф #арест #суд
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