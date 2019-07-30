Правозащитники требуют от Денисовой сложить полномочия обмудсмена

Правозащитные организации требуют от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой сложить свои полномочия.

"Мы считаем, что для сохранения национального и международного доверия к офису Омбудсмана Украины Людмила Денисова не может в дальнейшем занимать должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и обращаемся (к ней - ИФ) добровольно сложить с себя полномочия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в заявлении правозащитных организаций, обнародованных на сайте Крымской правозащитной группы во вторник.

Правозащитные организации мотивируют свое требование тем, что после обнародованных компроментирующих материалов Денисова не может занимать пост омбудсмена и ее дальнейшее нахождение на этой должности угрожает независимости всему института уполномоченного ВР по правам человека.

Правозащитные организации также требуют от правоохранительных органов Украины открыть уголовное производство и провести независимое расследование фактов, которые были обнародованы НАБУ.

В заявлении отмечается, что 26 июля 2019 Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) обнародовала записи разговоров главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, которые свидетельствуют об использовании Денисовой своей должности в личный интересах.

В заявлении говорится, что омбудсмен подала иск в ОАСК об отмене решений НАПК, которое выявило недостоверную информацию в ее декларациях в 2015, 2016 и 2017 годах.

Правозащитные организации подчеркивают, что обнародованные записи свидетельствуют, что Вовк использовал данный факт и "убедил" омбудсмена помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу лояльных людей.