Политика

14:04 30.07.2019

Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат не дал результатов – глава МИД Чапутович

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Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат не дал результатов – глава МИД Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявляет, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на востоке Украины оказался неэффективным и напомнил, что Польша в Совете безопасности ООН выдвигала конкретные решения, в частности, предлагала назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины, сообщает "Польское радио" во вторник.

"Однако пока это не было принято, но обсуждение продолжается. Украинская власть была благодарна за это предложение", - сказал Чапутович на встрече с журналистами, говоря о приоритетах Варшавы во время председательства Польши в Совбезе ООН, одним из которых назвал и безопасность в Украине.

"Мы должны постоянно думать об организации, которая могла бы продолжать заниматься урегулированием этого конфликта. На наш взгляд, нормандский формат не дал удовлетворительных результатов. Россия не выполняет минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины, чтобы расширить нормандский формат, например, на США и Великобританию. Возможно, это хорошее решение, ведь мы сейчас видим блокаду и отсутствие перспективы", - отметил глава польского внешнеполитического ведомства.

Чапутович также отметил "определенную динамику политического процесса в Украине". "Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии с целью реформы государства и обеспечения мира", - заявил он.

Среди польских приоритетов в ходе председательства в СБ ООН Чапутович назвал укрепление роли международного права, защиту гражданского населения в вооруженных конфликтах и безопасность в соседних странах.

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал он в своем обращении.

Теги: #чапутович #польша #оон
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