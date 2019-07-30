Политика

13:22 30.07.2019

Кличко назвал заявления Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов

2 мин читать
Кличко назвал заявления Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назвал высказывания руководителя Офиса президента Андрея Богдана в его адрес подборкой сплетен и манипулятивных домыслов, а также посоветовал обратиться с ними в правоохранительные органы.

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - написал Кличко во вторник днем на своей странице в соцсети Фейсбук.

Столичный градоначальник выразил мнение, что когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит, "как минимум, странно и некомпетентно".

"Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - написал Кличко.

При этом он добавил, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

"А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - отметил он.

Ранее во вторник на пресс-конференции в Офисе президента Богдан заявил, что лично в ходе встреч просил Кличко отказаться от института "смотрящих" в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом.

"У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз – то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве", - сказал руководитель ОП.

В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице.

По словам главы Офиса президента, мэр Киева заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что "что-то происходит не так", но сделать с этим ничего не может. "Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром", - заявил Богдан.

Теги: #кличко #богдан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 30.07.2019
До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

12:58 30.07.2019
Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

12:51 30.07.2019
Богдан: вместо парада на День независимости пройдет Шествие достоинства с участием Зеленского и украинских военных

Богдан: вместо парада на День независимости пройдет Шествие достоинства с участием Зеленского и украинских военных

12:49 30.07.2019
Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

12:41 30.07.2019
Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан

Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан

17:10 29.07.2019
Глава Офиса президента Украины Богдан во вторник проведет брифинг

Глава Офиса президента Украины Богдан во вторник проведет брифинг

14:58 27.07.2019
Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

15:40 26.07.2019
Ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи свидетельских показаний – Труба

Ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи свидетельских показаний – Труба

14:27 26.07.2019
Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

13:31 26.07.2019
Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан

Порошенко раскритиковал ГБР из-за утечки информации

ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко раскритиковал ГБР из-за утечки информации

ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

Территориальные органы ГНС временно возглавят заместители глав террорганов ГФС

Порошенко заверяет, что не намерен бороться за какие-либо должности

Американская торговая палата заинтересована в развитии цифровой экономики в Украине - пресс-служба президента

Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

Американские сенаторы предлагают более жесткие санкции против РФ в случае вмешательства в выборы

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями обсуждает в Европе вопросы безопасности

Конгрессмены призвали Трампа перейти ко второму раунду санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА