Политика

13:01 30.07.2019

До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

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До 1 сентября Верховная Рада вряд ли начнет свою работу - глава Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что до 1 сентября новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет свою работу.

"Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу", - сказал он на брифинге во вторник.

Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК Украины сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.

Теги: #верховная_рада #богдан
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