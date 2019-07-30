Политика

11:43 30.07.2019

Порошенко раскритиковал ГБР из-за утечки информации

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Порошенко раскритиковал ГБР из-за утечки информации

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко отвергает все обвинения со стороны экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, и заявляет, что тот имеет доступ к материалам досудебного расследования, которые проводят следователи Государственного бюро расследований, через главу ГБР Романа Трубу и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

"Меня удивило, что у нас каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается - в том числе и дата допроса, и приглашение, и фамилия, и следователь, и дело, по которому человека вызывают на допрос", - сказал Порошенко в интервью "Украинской правде", опубликованном в ночь на вторник.

"Мне вчера (в ГБР – ИФ) четко отметили, что… они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это к господину Портнову попадает. Я сказал: "Ваш директор имеет доступ?". Он говорит: "Да, имеет". Я ему говорю: "Это незаконно". Но господин директор передает это господину Богдану, с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", - добавил он.

На вопрос, утверждает ли он это, политик сказал: "У меня есть эта информация". "Я считаю, что именно такой способ утечки информации. Я считаю, что это ничего общего с независимым и объективным расследованием не имеет", - подчеркнул Порошенко.

При этом он подчеркнул, что "все, что говорит Андрей Портнов - это ерунда", а также вновь заявил, что не получал никаких повесток от ГБР на допрос. "Единственные странные заявления, которые мы видели, - это заявления господина Трубы, который вообще не имеет права вмешиваться в следствие… Я это расцениваю, как абсолютную позицию предвзятости человека, который относится необъективно к следствию", - сказал политик.

По его мнению, качественный состав ГБР не отвечает тем требованиям, которые сегодня ставит перед ним общество. "Потому что на сегодняшний день, к сожалению… руководство ГБР имеет такие точки, на которые Офис президента может нажать... Например, подозрение в том, что господин Труб

Теги: #гбр #порошенко
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