Политика

11:40 30.07.2019

ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

1 мин читать
ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля от всех 199 окружных избирательных комиссий (ОИК).

"По состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО (одномандатных избирательных округов)", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК во вторник.

В сообщении отмечается, что Центризбирком во вторник принял протоколы об итогах голосования ОИК №69 (Закарпатская область), а также протоколы ОИК ОИО № 18 (Винницкая обл.), 52 (Донецкая обл.), 84 (Ивано-Франковская обл.), 121 и 124 (Львовская обл.), 137 (Одесская обл.), 151 (Полтавская обл.), 201 (Черновецкая обл.) с пометкой "уточненный".

В то же время ЦИК поручила до 1 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 127 (Николаевская область) с меткой "уточненный".

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Теги: #цик #протоколы #выборы #оик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 30.07.2019
Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

21:09 29.07.2019
ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

19:28 29.07.2019
ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

18:28 29.07.2019
ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

18:24 29.07.2019
ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

18:05 29.07.2019
В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

18:00 29.07.2019
В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

16:59 29.07.2019
Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

14:21 29.07.2019
ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

14:12 29.07.2019
ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко раскритиковал ГБР из-за утечки информации

Территориальные органы ГНС временно возглавят заместители глав террорганов ГФС

Порошенко заверяет, что не намерен бороться за какие-либо должности

Американская торговая палата заинтересована в развитии цифровой экономики в Украине - пресс-служба президента

Американские сенаторы предлагают более жесткие санкции против РФ в случае вмешательства в выборы

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями обсуждает в Европе вопросы безопасности

Конгрессмены призвали Трампа перейти ко второму раунду санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Прокопив написал заявление об отставке с поста секретаря Киевского горсовета

"Голос" выступает за приостановку конкурса на должность члена ВККС от омбудсмена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА