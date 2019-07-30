Политика

09:35 30.07.2019

Американская торговая палата заинтересована в развитии цифровой экономики в Украине - пресс-служба президента

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Американская торговая палата заинтересована в развитии цифровой экономики в Украине - пресс-служба президента

Представители Американской торговой палаты обсудили с советником президента Украины Михаилом Федоровым проблемные вопросы работы в Украине и перспективы развития цифровой экономики, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

Представители американского бизнеса акцентировали внимание, в частности, на обысках в ИТ-компаниях, налогообложении ИТ-отрасли и доступе к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования провайдеров, а также ключевых интересах по развитию мобильного и фиксированного широкополосного интернета, электронного суда и принятия приоритетных законопроектов, необходимых для ИТ-отрасли.

В сообщении подчеркивается, что все упомянутые предложения будут обработаны Офисом президента Украины с целью привлечения инновационного американского бизнеса к развитию цифровой сферы в Украине. "Мы очень заинтересованы в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного интернета, электронной идентификации и так далее", - отметил Федоров.

Представители Американской торговой палаты выразили заинтересованность в развитии цифровой экономики в Украине.

Федоров в ходе встречи представил цифровой план действий. "Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", - сказал он.

Теги: #атп #федоров #американская_торговая_палата
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