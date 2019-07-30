Политика

09:26 30.07.2019

Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

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Аваков отверг обвинения Порошенко в том, что полиция работала против его партии на выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг обвинение пятого президента страны Петра Порошенко в том, что полиция на внеочередных парламентских выборах работала против его партии "Европейская солидарность".

В интервью интернет-изданию "Украинская правда" на вопрос, доволен ли он результатом партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах, Порошенко, в частности, ответил: "Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции".

В свою очередь Аваков написал в Твиттере: "В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Он отметил, что МВД и полиция работали на честные выборы и на Украину в целом, а не на Порошенко.

"Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!", - добавил Аваков.

На своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД написал, что Порошенко поставил страну на грань неверия и поэтому "не жаль его". "Хоть и по беспределу его "кончать" не правильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль", - отметил он.

При этом Аваков убежден, что у украинцев нет иного выхода, как желать успеха команде нового президента Украины Владимира Зеленского. "И у нас у всех: и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему!", - написал министр.

По результатам обработки 100% электронных бюллетеней "Европейская солидарность" на четвертом месте после "партий "Слуга народа", "Оппозиционного блока – За жизнь" и "Батькивщины". Таким образом, партия получит 25 мест в парламенте.

 

Теги: #порошенко #обвинения #аваков #выборы
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