Политика

08:38 30.07.2019

Американские сенаторы предлагают более жесткие санкции против РФ в случае вмешательства в выборы

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Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США.

В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, "формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия".

Речь в предложении сенаторов идет о санкциях в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

Нынешний вариант законопроекта, принятый Палатой представителей, лишь запрещает американским лицам вести операции с новым российским суверенным долгом в течение полугода, затем эти ограничения могут быть сняты в том случае, если не будет установлено новых фактов вмешательства в выборы в США, пишет агентство Bloomberg.

Сенаторы Рубио и Холлен считают, что предложенный ими вариант будет эффективнее, так как ясно устанавливает наказание за вмешательство в выборы в будущем. Кроме того, санкции лишь против суверенного долга РФ, по их мнению, будут иметь ограниченный эффект из-за небольшого объема этого рынка.

Сенаторы предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае российского вмешательства в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, "олигархов и политических деятелей, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы".

"Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру", - говорится в послании Холлена и Рубио.

Они подчеркнули: "Мы должны заранее дать понять, что попытки вмешательства в наши выборы быстро столкнутся с жесткими санкциями. Таким образом мы можем предотвратить злонамеренные действия враждебных иностранных держав, но мы должны действовать уже сейчас".

По их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

Теги: #сша #россия #санкции #сенаторы
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