Политика

03:52 30.07.2019

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями обсуждает в Европе вопросы безопасности

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Глава бюро Госдепартамента по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоров Томас Динанно отправился в Европу для обсуждения вопросов безопасности, противоракетной обороны и контроля над вооружениями, сообщает дипведомство США.

Согласно сообщению, Динанно посетит Румынию, Польшу, Германию, Бельгию и Швейцарию с 27 июля по 6 августа для проведения совещаний и мероприятий, "посвященных космической безопасности, противоракетной обороне, международной безопасности и контролю над вооружениями".

Поездка замгоссекретаря совпадает с готовящимся выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что США по-прежнему намерены покинуть договор 2 августа.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Теги: #госдеп #сша #европа #поездка
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