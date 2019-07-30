Политика

00:32 30.07.2019

Конгрессмены призвали Трампа перейти ко второму раунду санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери

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В комитете Палаты представителей США по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола.

Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако сообщается о нем в понедельник.

В нем конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Теги: #сша #конгрессмены #россия #трамп
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