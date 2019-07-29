Политика

18:43 29.07.2019

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

2 мин читать
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ЕС изменит свою позицию по Brexit и согласиться вновь обсудить некоторые пункты соглашения, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Он сохраняет уверенность в том, что ЕС перестанет заявлять, что соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) нельзя изменить", - заявила пресс-секретарь премьера Элисон Доннелли.

Он отметила, что сам Джонсон не пойдет на переговоры с ЕС до тех пор, пока Брюссель не изменит свою позицию по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. У Джонсона уже было несколько телефонных разговоров с руководством Евросоюза по этой проблеме, сообщает агентство.

Сам Джонсон в понедельник вновь заявил, что сделка, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна.

"Соглашение по Brexit мертво, от него нужно отказаться. Но есть возможность заключить новую сделку", - сказал Джонсон.

Он выразил уверенность в том, что сможет согласовать новую сделку с Брюсселем.

В ЕС неоднократно заявляли, что не намерены вновь вести переговоры по одной из частей сделки о Brexit - соглашении о выходе Великобритании из ЕС. При этом, Брюссель был готов обсуждать вторую часть сделки - декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Великобритания, в свою очередь, хочет вновь начать переговоры именно по соглашению о выходе, так как в него входит "страховочный план" по ирландской границе, так называемый "бэкстоп".

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Сам Джонсон выступает за замену "бэкстопа" на альтернативный план.

Теги: #великобритания #ес #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 29.07.2019
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

13:29 29.07.2019
Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

13:09 29.07.2019
Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

11:33 29.07.2019
Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

11:08 29.07.2019
Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

10:04 28.07.2019
В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

16:39 26.07.2019
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

13:21 26.07.2019
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

12:14 26.07.2019
Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

Прокопив написал заявление об отставке с поста секретаря Киевского горсовета

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

"Голос" выступает за приостановку конкурса на должность члена ВККС от омбудсмена

Государство обеспечит финансирование Общественного ТВ, но потребует от него эффективности - замглавы Офиса президента Тимошенко

Минюст сообщил, что передал ведение реестра коррупционеров в НАПК еще в феврале

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

Наиболее острые вопросы в украинском обществе должны стать предметом максимально публичной и открытой дискуссии - замглавы Офиса президента Тимошенко

Глава Офиса президента Украины Богдан во вторник проведет брифинг

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА