Политика

18:23 29.07.2019

Прокопив написал заявление об отставке с поста секретаря Киевского горсовета

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Прокопив написал заявление об отставке с поста секретаря Киевского горсовета

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об отставке с должности в связи с решением возглавить партию "Европейская солидарность" в столичном горсовете.

"Сегодня я принял решение, что поведу команду "Европейской солидарности" в столичный парламент… Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета… . Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он пояснил, что "когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии". "Свои обещания я всегда выполняю… Надеюсь, что следующим секретарем будет избран молодой прогрессивный человек, который отбросит свои политические предпочтения и сосредоточится на объединении представителей разных партий для принятия важных для киевлян решений", - написал Прокопив.

Как сообщалось, Прокопив впервые был избран в Киевский городской совет в мае 2015 года, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. 25 октября 2015 года в результате местных выборов вновь стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

1 декабря того же года он был избран секретарем нового состава Киевского горсовета. В поддержку его кандидатуры проголосовало 80 депутатов, против – 13, воздержалось - 20, 3 бюллетеня было признано недействительными.

Теги: #прокопив #кадры #киевсовет
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