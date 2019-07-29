Политика

18:05 29.07.2019

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

2 мин читать
В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пока не переданы оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах с одномандатных избирательных округов №69 и №198.

Согласно информации, обнародованной на сайте ЦИК, в Комиссию поступили оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) с 197 из 199 избирательных округов.

По многим протоколам ЦИК поручила подготовить уточненные протоколы до 31 июля.

Согласно данным информационно-аналитической системе на сайте Центризбиркома, в мажоритарном округе №198 в Черкасской области выигрывает действующий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Рудык с 28,91% голосов. За ним следует кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Наталия Дяченко, у которой 27,36% голосов избирателей.

По округу №69 в Закарпатской области, согласно информации на сайте ЦИК, лидирует нынешний парламентарий Виктор Балога, который набирает 35,81% голосов. На втором месте – кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токарь с 34,47% голосов.

25 июля окружная комиссия приняла постановление о повторном подсчете голосов на всех 133 избирательных участках округа №69. На этом настаивал Балога. Его оппонент Токарь обратился с заявлением о повторном подсчете голосов на отдельных участках.

ЦИК установила, что решение о пересчете голосов на всех участках противоречит закону, и окружная комиссия превысила свои полномочия. При это Центральная избирательная комиссия обязала окружком безотлагательно подготовить свой протокол на основании протоколов участковых комиссий о подсчете голосов избирателей.

Ранее в этот день Центризбирком сообщил, что принял протоколы об итогах голосования на выборах в Раду от 197 окружкомов (всего в Украине 199 ОИК). Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК с пометкой.

Теги: #цик #протокол #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 29.07.2019
ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

18:24 29.07.2019
ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

18:00 29.07.2019
В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

16:59 29.07.2019
Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

14:21 29.07.2019
ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

14:12 29.07.2019
ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

08:27 29.07.2019
Слипачук: Новая Рада может изменить состав ЦИК

Слипачук: Новая Рада может изменить состав ЦИК

03:09 29.07.2019
В округе Пашинского суд обязал ОИК пересчитать голоса

В округе Пашинского суд обязал ОИК пересчитать голоса

19:43 28.07.2019
Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

19:22 28.07.2019
Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Прокопив написал заявление об отставке с поста секретаря Киевского горсовета

"Голос" выступает за приостановку конкурса на должность члена ВККС от омбудсмена

Государство обеспечит финансирование Общественного ТВ, но потребует от него эффективности - замглавы Офиса президента Тимошенко

Минюст сообщил, что передал ведение реестра коррупционеров в НАПК еще в феврале

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

Наиболее острые вопросы в украинском обществе должны стать предметом максимально публичной и открытой дискуссии - замглавы Офиса президента Тимошенко

Глава Офиса президента Украины Богдан во вторник проведет брифинг

Трампа снова обвинили в расизме

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА