Политика

18:05 29.07.2019

"Голос" выступает за приостановку конкурса на должность члена ВККС от омбудсмена

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"Голос" выступает за приостановку конкурса на должность члена ВККС от омбудсмена

Партия "Голос" требует от президента Украины Владимира Зеленского высказать свою позицию о возможном незаконном вмешательстве Окружного административного суда Киева (ОАСК) в деятельность органов власти.

"Ситуация с Окружным админсудом Киева требует от президента жестких действий. Обнародование разговоров судей Окружного административного суда Киева и выявленные факты возможного незаконного вмешательства суда в деятельность других органов власти требуют от президента неотложных действий, которые докажут его готовность отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу", - говорится в заявлении партии, обнародованном на ее странице в соцсети Facebook в понедельник.

Партия "Голос" призвала Зеленского публично заявить о своей позиции, а также способствовать привлечь фигурантов дела к ответственности, гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и связанных коррупционных схем и принять меры для остановки проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Прокурор уточнил, что подозрения собираются предъявить двум руководителям суда и двум судьям.

Согласно информации, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей. Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

Теги: #вакарчук #вккс #голос
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