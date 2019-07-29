Политика

17:41 29.07.2019

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

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В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы Офиса президента

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #канал #кирилл_тимошенко #русский_язык
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