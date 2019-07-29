Минюст сообщил, что передал ведение реестра коррупционеров в НАПК еще в феврале

Министерство юстиции Украины сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля текущего года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минюста, в связи с сообщением о закрытии реестра коррупционеров, распространенным в Интернете 29 июля, Министерство юстиции Украины информирует, что согласно закону "О предотвращении коррупции" сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также о юрлицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Нацагентством.

На Минюст согласно постановлению Кабинета министров №171 от 25 марта 2015 года были возложены полномочия по продлению ведения реестра коррупционеров и предоставления информации из него в соответствии с Порядком проведения спецпроверки лиц, претендующих на занятие государственных должностей.

"1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством… подписан акт приема-передачи базы данных "Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения", - сказано в сообщении.

По информации министерства, с 4 февраля 2019 года НАПК начало ведение Единого госреестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

В Минюсте также напоминают, что размещали объявления в связи с прекращением ведения министерством ведения Единого госреестра коррупционеров.

Ранее в этот день на сайте сервиса "Опендатабот" появилось сообщение о том, что в Украине закрыли реестр коррупционеров, и "почти 24 тыс. коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу". "Месяц назад Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в "Опендатабот", - утверждалось в сообщении "Опендатабот".