Политика

17:18 29.07.2019

Наиболее острые вопросы в украинском обществе должны стать предметом максимально публичной и открытой дискуссии - замглавы Офиса президента Тимошенко

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Наиболее острые вопросы в украинском обществе должны стать предметом максимально публичной и открытой дискуссии - замглавы Офиса президента Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что для борьбы с манипуляционной и неправдивой информацией необходимо вывести дискуссию по наиболее острым вопросам для украинского общества на максимально публичный и открытый уровень, чтобы граждане начали сами давать себе на них ответы.

"Мы понимаем, что бороться со "зрадой", "фейками" можно, только если поднять самые острые вопросы в обществе на такой уровень, чтобы люди сами себе отвечали на них. Нужно доносить позицию со стороны власти и государства, но и слушать мнение людей", - сказал Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"То есть нужно ответить на самые острые вопросы: что будет с Донбассом? Как относиться к людям, которые живут на оккупированной территории? И это не только вопрос войны. Тогда все это "зрадничество" спадёт. И вот таким образом, возможно, у нас получится бороться с "фейками", - пояснил он.

По мнению замглавы Офиса президента, противостоять таким явлениям на законодательном уровне будет ущемлением свободы слова, и это не будет в итоге приносить результат.

В частности, он считает, что Украина "практически проиграла информационную войну за умы людей на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму". "Но еще есть шанс повернуть ситуацию в другую сторону", - указал Кирилл Тимошенко и сообщил, что именно для этих целей в сентябре планируется проведение соответствующего форума по информационной политике.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #кирилл_тимошенко
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