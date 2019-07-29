Политика

16:59 29.07.2019

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

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Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что власти Соединенных Штатов смогут эффективным образом защитить выборы 2020 года от иностранного вмешательства.

"Мы должны обеспечить защиту выборов 2020 года. Хорошие люди, которые участвовали в выборах 2018 года, очень переживали из-за этого (безопасности - ИФ). Но мы сделали это очень эффективно. И мы сделаем это в 2020 году", - сказал Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Он добавил, что не только Россия, но и многие другие страны пытаются "подорвать демократию западных стран".

На вопрос о том, есть ли у Помпео хоть какие-то сомнения относительно того, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, он ответил: "Никаких, никаких".

Комментируя недавние акции протеста в Москве, глава Госдепа заявил: "Я думаю, все понимают позицию США. Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию, про все эти места. Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу (людей - ИФ) жить так, как им кажется правильным".

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. До того как возглавить Госдеп, Помпео работал на посту директора ЦРУ. Это ведомство, в частности, занимается вопросами защиты американской электоральной системы от иностранного вмешательства.

Теги: #помпео #сша #выборы
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