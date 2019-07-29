Политика

16:56 29.07.2019

Трампа снова обвинили в расизме

1 мин читать
Трампа снова обвинили в расизме

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала в связи со своими резкими заявлениями. Как сообщает "Би-би-си", его недавние слова о городе Балтиморе вызвали возмущение и подозрения в расизме.

Американский лидер недавно заявил, что крупнейший город штата Мэриленд, большинство населения которого - чернокожие, - это отвратительная крысиная дыра.

Когда его слова вызвали возмущение, Трамп заявил, что не пытался оскорбить никого на расовой почве, а конгрессмен от Мэриленда Элайджа Каммингс (также чернокожий) ужасно работает на своем посту, ничего не делая для людей.

Отвечая на критику председателя палаты представителей Нэнси Пелоси, Трамп написал в твиттере, что демократы всегда пытаются все свести к расизму, когда не могут выиграть спор с помощью фактов.

Ранее президент США обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну. Эти его слова также вызвали обвинения в расизме.

Теги: #сша #рассизм #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 29.07.2019
Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

Помпео: США смогут эффективно защитить выборы-2020 от вмешательства извне

15:45 29.07.2019
Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

07:49 29.07.2019
Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

04:36 29.07.2019
Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

00:53 29.07.2019
Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

16:40 28.07.2019
Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

10:41 28.07.2019
Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

20:13 27.07.2019
США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

19:57 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

12:37 27.07.2019
США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

Наиболее острые вопросы в украинском обществе должны стать предметом максимально публичной и открытой дискуссии - замглавы Офиса президента Тимошенко

Глава Офиса президента Украины Богдан во вторник проведет брифинг

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

Комиссия по журналистской этике обратилась к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

Люди хотят прямого общения с президентом, а не через пресс-конференции, утверждает замглавы ОП Кирилл Тимошенко

Никто не собирается устраивать диктатуру при принятии решений в Верховной Раде - замглавы Офиса президента Тимошенко

Системности в планировании рабочего дня Зеленского стало больше - замглавы Офиса президента

Данилюк выступает за объединение Минфина и МЭРТ, а также Минсоцполитики и Минздрава

При планировании рабочих поездок президента мы выделяем наиболее болезненные вопросы регионов - Кирилл Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА