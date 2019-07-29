Политика

16:12 29.07.2019

Комиссия по журналистской этике обратилась к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

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Комиссия по журналистской этике обратилась к Авакову из-за давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Комиссия по журналистской этике в открытом письме к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву призывает не допустить необоснованного давления полиции на президента Академии украинской прессы, профессора Валерия Иванова.

"Комиссия журналистской этики, чья деятельность поддерживается ведущими журналистскими и медийными общественными организациями Украины, выражает решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на нашего авторитетного коллегу, президента Академии украинской прессы, профессор, доктор филологических наук Валерия Иванова!", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Комиссии в понедельник.

В письме отмечается, что уже третий месяц продолжается кампания против семьи профессора Иванова, в частности арестован доступ к банковским счетам, а в доме проведен обыск.

"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве… касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына – Дениса", - сказано в послании.

Так, Комиссия по журналистской этике призывает руководство МВД и Нацполиции внимательно выяснить все указанные обстоятельства и защитить от необоснованных обвинений и давления на Иванова.

Как сообщалось, 7 мая Иванов заявил, что сотрудники Нацполиции оказывают незаконное давление на него и его супругу из-за расследования группы журналистов с участием его сына Дениса Иванова о материальном состоянии и доходах лиц, которые подавали свои кандидатуры на конкурс в Госбюро расследований.

Теги: #иванов #давление #аваков #журналист
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