Люди хотят прямого общения с президентом, а не через пресс-конференции, утверждает замглавы ОП Кирилл Тимошенко

Граждане Украины хотят прямого общения с президентом Владимиром Зеленским, когда глава государства говорит с ними "напрямую в камеру", а не слушать его на пресс-конференциях или в интервью телеканалам, отмечает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Люди хотят слушать его напрямую – в камеру, хотят прямого разговора с президентом. Мы, когда уже заходили в администрацию после выборов, планировали такой формат, но в режиме постоянных оперативных задач не успевали это реализовать. Недавно сделали знаменитое уже "интервью в "Тесле" (президент вел машину и говорил – ИФ). И оно сработало. Это именно то, что хотели слышать люди", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко пояснил, что пока не у всех есть "целостная картинка шагов Зеленского".

"Есть кусочками какая-то история – Станица-Луганская, например, разведение сил, мост, что-то еще, а зачем это всё делается – в итоге неясно. Люди хотят, чтобы президент объяснил им на понятном языке, потому что им легче воспринимать его обычную речь, а не пресс-конференцию", - пояснил собеседник агентства.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".