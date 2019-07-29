Политика

15:09 29.07.2019

Люди хотят прямого общения с президентом, а не через пресс-конференции, утверждает замглавы ОП Кирилл Тимошенко

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Граждане Украины хотят прямого общения с президентом Владимиром Зеленским, когда глава государства говорит с ними "напрямую в камеру", а не слушать его на пресс-конференциях или в интервью телеканалам, отмечает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Люди хотят слушать его напрямую – в камеру, хотят прямого разговора с президентом. Мы, когда уже заходили в администрацию после выборов, планировали такой формат, но в режиме постоянных оперативных задач не успевали это реализовать. Недавно сделали знаменитое уже "интервью в "Тесле" (президент вел машину и говорил – ИФ). И оно сработало. Это именно то, что хотели слышать люди", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко пояснил, что пока не у всех есть "целостная картинка шагов Зеленского".

"Есть кусочками какая-то история – Станица-Луганская, например, разведение сил, мост, что-то еще, а зачем это всё делается – в итоге неясно. Люди хотят, чтобы президент объяснил им на понятном языке, потому что им легче воспринимать его обычную речь, а не пресс-конференцию", - пояснил собеседник агентства.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #кирилл_тимошенко
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