Политика

15:04 29.07.2019

Никто не собирается устраивать диктатуру при принятии решений в Верховной Раде - замглавы Офиса президента Тимошенко

1 мин читать

В условиях наличия у президента Украины Владимира Зеленского большинства в парламенте никто не собирается "устраивать диктатуру" при принятии решений, но должны быть определенные согласованные командные действия, подчеркивает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко указал, что "никто не собирается переламывать кого-то".

"Всегда будет какой-то процент тех, кто против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - считает собеседник агентства.

По его мнению, подготовка законопроекта – это "не только однопартийная история", это и разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого – президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - заверил замглавы ОП.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #верховная_рада #кирилл_тимошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 29.07.2019
Люди хотят прямого общения с президентом, а не через пресс-конференции, утверждает замглавы ОП Кирилл Тимошенко

Люди хотят прямого общения с президентом, а не через пресс-конференции, утверждает замглавы ОП Кирилл Тимошенко

14:44 29.07.2019
Системности в планировании рабочего дня Зеленского стало больше - замглавы Офиса президента

Системности в планировании рабочего дня Зеленского стало больше - замглавы Офиса президента

14:35 29.07.2019
При планировании рабочих поездок президента мы выделяем наиболее болезненные вопросы регионов - Кирилл Тимошенко

При планировании рабочих поездок президента мы выделяем наиболее болезненные вопросы регионов - Кирилл Тимошенко

14:43 25.07.2019
Первое заседание Рады IX созыва может состояться в конце августа – начале сентября

Первое заседание Рады IX созыва может состояться в конце августа – начале сентября

14:12 25.07.2019
Первые месяцы работы новой Рады будут очень насыщенными, отпуска никому "не светят" - Янченко

Первые месяцы работы новой Рады будут очень насыщенными, отпуска никому "не светят" - Янченко

14:27 24.07.2019
Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

13:59 24.07.2019
"Голос" выступает за усиление ответственности нардепов при ненадлежащем исполнении обязанностей

"Голос" выступает за усиление ответственности нардепов при ненадлежащем исполнении обязанностей

11:45 24.07.2019
Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Рады и формирование нового Кабмина

Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Рады и формирование нового Кабмина

14:35 23.07.2019
Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

18:54 19.07.2019
Зеленский: после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора

Зеленский: после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

Данилюк выступает за объединение Минфина и МЭРТ, а также Минсоцполитики и Минздрава

Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

Советник президента Украины Бородянский намерен создать рабочую группу по разработке гуманитарной стратегии государства

Безсмертный ратует за вовлечение в переговоры ТКГ нардепов и общественности

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Зеленский назначил экс-гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Зеленский поздравил бойцов и ветеранов ССО ВСУ с профессиональным праздником

Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА