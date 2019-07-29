Системности в планировании рабочего дня Зеленского стало больше - замглавы Офиса президента

Системности в планировании рабочего дня и графика президента Украины Владимира Зеленского стало больше по сравнению с первыми днями после его вступления в должность, но и сейчас бывают встречи, вопросы проведения которых нужно решать оперативно, отмечает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"У президента есть недельный график и то, что добавляется с сегодня на завтра, на послезавтра. Сейчас все выровнялось, а сначала было "с сегодня на сегодня". Системности стало больше, хотя все равно очень много встреч, которые появляются оперативно", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко отметил, что Зеленский проводит встречи с кандидатами на различные должности, сейчас чаще всего это кандидаты на должности глав областных государственных администраций.

"Сначала с ними общаются заместители главы Офиса президента, затем с тройкой, скажем так, финалистов он (президент Зеленский - ИФ) в любом случае хочет поговорить сам. У него есть это – прочувствовать человека, и он, в принципе, почти никогда не ошибается", - указал замглавы ОП.

Собеседник агентства отметил, что президент в ходе рабочего дня также проводит внутренние совещания по тем задачам, которые его офису нужно выполнять.

"Естественно, есть различные официальные, международные встречи. Также – оперативные встречи по военной тематике, президент посвящает этому много времени", - добавил он.

Тимошенко подчеркнул, что если в ОП приезжают топ-инвесторы, Зеленский с ними лично встречается, даёт им свои гарантии, чтобы они вкладывали деньги в Украину.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".