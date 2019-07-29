Данилюк выступает за объединение Минфина и МЭРТ, а также Минсоцполитики и Минздрава

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк считает необходимым сократить количество министерств путем их объединения, в частности, предлагает объединить Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения.

"Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава. Потому что, в конце концов, здравоохранение – это также определенная социальная функция", - сказал Данилюк в интервью "24 каналу", обнародованному в понедельник.

Секретарь СНБО считает, что правительство должно быть компактным. "Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу", - пояснил он.

Также Данилюк заявил, что выступает против "свободных вице-премьер-министров".

"Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо", - пояснил он.

При этом Данилюк добавил, что должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает министр.

"Новый Кабмин должен больше общаться по содержанию между собой, чем общаться с камерами – то, что сейчас происходит. Это такая имитация прозрачности. Надо, чтобы качественные решения принимались, а не постановочные выступления какие-то на камеру были. Есть, над чем работать на самом деле", - подытожил Данилюк.

"Отвечая на вопрос о том, собирается ли он возглавить правительство, Данилюк отметил, что предпочитает сосредоточиться на работе в СНБО.