Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич допускает ужесточение наказания для компаний, которые причастны к строительству Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

В интервью сайту "Сегодня", опубликованном в понедельник, Кориневич отметил, что у Украины не было возможности предотвратить строительство моста.

"С фактической точки зрения, к сожалению, мы действительно говорим о том, что РФ временно контролирует оккупированный украинский Крым. Поэтому у Украины действительно не было возможности не допустить строительства так называемого "крымского моста". С другой стороны, мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", – сказал постпред президента Украины.

В то же время Кориневич считает необходимым обсудить вопрос крымских санкций "очень серьезно на уровне Украины". "Возможно, внести изменения в законодательство: например, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи", - пояснил он.

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию с санкциями по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – добавил он.