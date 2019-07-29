Политика

14:00 29.07.2019

Советник президента Украины Бородянский намерен создать рабочую группу по разработке гуманитарной стратегии государства

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Назначенный внештатным советником президента Украины Владимир Бородянский намерен создать рабочую группу из депутатов и деятелей культуры разных сфер, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

"Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную сферу в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим артистам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь. Те условия, при которых Украина будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта. Чтобы снова, даже не появлялось вопросов, почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По словам Бородянского, искусство, спорт, информационная безопасность – все эти отрасли "должны жить и развиваться с четким осознанием своих задач, функционала и конечной цели".

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией", - сообщил Бородянский.

Он отметил, что считает культуру основой развития гражданина, государства и залогом процветания.

"Команду рабочей группы буду подбирать из лучших профессионалов индустрии, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор, который в свою очередь сформирует свою рабочую группу. Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания. Информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования", - указал Бородянский.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-генерального директора телеканала СТБ, бывшего руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского внештатным советником главы государства.

Теги: #стратегия #рабгруппа #депутаты
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