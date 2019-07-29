Политика

13:25 29.07.2019

Безсмертный ратует за вовлечение в переговоры ТКГ нардепов и общественности

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Безсмертный ратует за вовлечение в переговоры ТКГ нардепов и общественности

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный считает, что к переговорам в Минске необходимо привлечь представителей общественности и народных депутатов Украины.

"Более того, чего явно не хватает (на переговорах в Минске - ИФ) - не хватает общественной составляющей", - сказал Безсмертный в интервью интернет-изданию "Левый берег", обнародованном в понедельник.

По его мнению, в переговорном процессе должны участвовать, в том числе "и выходцы из того региона".

"А еще надо к этому процессу привлечь депутатов. Потому что одно дело, когда ты приходишь к ним и начинаешь рассказывать, а другое - когда они сами внутри процесса", - отметил Безсмертный.

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил его инициативу подготовить соответствующие указы и проекты документов для организации работы делегации Украины на переговорах в Минске.

"Я уже начал над этим работать", - подчеркнул Безсмертный.

Он рассказал, что уже провел ряд переговоров с участниками Трехсторонней контактной группы, главами подгрупп.

"Когда появится черновик документов, тогда надо будет обязательно встретиться с секретарем СНБО (Александром Данилюком - ИФ). Далее - переговоры в правительстве, поскольку все это требует определенного финансового обеспечения. И так далее. В целом, надо нам всем пройти семь кругов ада. Но это то, что нужно было сделать еще вчера. Потому подходят ко мне люди и говорят: "Ну вот мы в очередной раз купили билеты за свои деньги. Сколько это будет продолжаться?", - сказал Безсмертный.

Теги: #ткг #переговоры #безсмертный
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