Политика

11:52 29.07.2019

Зеленский поздравил бойцов и ветеранов ССО ВСУ с профессиональным праздником

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Зеленский поздравил бойцов и ветеранов ССО ВСУ с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Сегодня силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас является дух братства и преданности, отваги и смелости", - говорится в поздравлении Зеленского, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Глава государства отметил, что в силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно малоизвестны для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя.

"Сегодня, чествуя славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава! Спасибо всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за преданность долгу и Отчизне. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении

Теги: #зеленский #поздравления #ссо_всу
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