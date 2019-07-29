Политика

11:08 29.07.2019

Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

2 мин читать
Лондон ускоряет подготовку к "жесткому" выходу из ЕС

Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем, заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Срочное осуществление подготовки - это предложение премьер-министра, и кабинет его принял", - сказал Рааб в интервью BBC.

"Мы хотим достичь хорошей сделки с нашими партнерами в ЕС и друзьями, но для этого нужно отменить недемократичный "бэкстоп" (страховочный план для ирландской границы - ИФ)", - добавил он.

Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, по которой ЕС отказывался возвращаться к переговорам. План должен обеспечивать "прозрачность" границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, что является важным экономическим и политическим вопросом как для ЕС, так и для Великобритании.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС.

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".

Теги: #великобритания #ес #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 28.07.2019
В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

16:39 26.07.2019
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

13:21 26.07.2019
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

12:14 26.07.2019
Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

10:01 26.07.2019
Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

20:37 25.07.2019
Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

19:38 25.07.2019
Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам - "Команда Зеленского"

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам - "Команда Зеленского"

14:00 25.07.2019
Отказ ЕС пересмотреть сделку по Brexit будет означать выход без соглашения

Отказ ЕС пересмотреть сделку по Brexit будет означать выход без соглашения

11:09 25.07.2019
Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

09:13 25.07.2019
Европа бьет температурные рекорды

Европа бьет температурные рекорды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

Почти 91 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников – КИУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА