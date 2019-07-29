Политика

10:53 29.07.2019

СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

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СБУ будет реформирована, заявляет Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет о намерении действующей власти реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины.

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформ абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - сказал секретарь СНБО в интервью 24-му каналу.

"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка. (Следует- ИФ) убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией", - отметил Данилюк.

По его словам, "все это активно поддерживается нашими международными партнерами, а также президентом".

Секретарь СНБО также заявил, что "многое придется менять, чтобы это были реальные реформы; в частности нужно будет внести изменения в законодательство".

Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектам- ИФ) работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, например, НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны. Я убежден, что СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов. Именно это сейчас и происходит. Я не люблю поверхностных решений, я видел много пиара вокруг реформирования других сфер, но на самом деле они не действовали. Например, я занимался написанием закона о НАБУ. Мы собрали лучших экспертов, почти две недели мы проделывали закон, очень тщательно обсуждали все риски и именно это позволило НАБУ весьма достойно держаться на плаву. Поэтому надо сделать так, чтобы то, что мы делаем мало настоящий результат", - заявил секретарь СНБО.

Теги: #сбу #данилюк
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