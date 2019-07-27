США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

США ожидают от России ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Я думаю, что Россия со своей стороны также должна принять меры, которые были бы взаимными", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

При этом он добавил, что можно было бы ожидать разведения сил и средств в дополнительных зонах на Донбассе.

"Открытие дополнительных пунктов пропуска, например в Золотом, к чему Украина готова, а Россия не демонстрирует желания. Также должен отметить необходимость стабильного прекращения огня", - добавил спецпредставитель США.

Волкер также отметил обмен пленными и восстановление критической инфраструктуры.

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