Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого – это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ИФ) посетить Вашингтон", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Как сообщалось, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.