Политика

11:12 27.07.2019

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

1 мин читать
Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

Теги: #волкер #сша #украина #рф #моряки #азовское_море
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 27.07.2019
Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

11:03 27.07.2019
Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

03:51 27.07.2019
Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

01:34 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

21:00 26.07.2019
Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

20:36 26.07.2019
Механизм нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в ОРЛО через РФ блокировала СБУ

Механизм нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в ОРЛО через РФ блокировала СБУ

19:31 26.07.2019
Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Станица Луганская" – пресс-центр

Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Станица Луганская" – пресс-центр

16:59 26.07.2019
На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

16:38 26.07.2019
"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

14:26 26.07.2019
Зеленский и представители администрации США надеются, что введенный 21 июля режим прекращения огня на Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным

Зеленский и представители администрации США надеются, что введенный 21 июля режим прекращения огня на Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

Почти 91 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников – КИУ

Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа пройдут интенсивные обучающие курсы в Трускавце

Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА