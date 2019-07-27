Политика

10:53 27.07.2019

Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

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Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Бывшему министру обороны Грузии и лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили в субботу предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Как сообщил журналистам адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, обвинение предъявлено по ч. 1 и статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

"Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", - сказал адвокат.

По мнению Чабашвили, у стороны обвинения нет никаких твердых доказательств вины его подзащитного.

Адвокат не считает твердыми доказательствами видеокадры, на которых видно, как Окруашвили вместе с другими лицами предположительно пытается прорвать кордон полиции и участвует в попытке прорваться в здание парламента. Также он не считает убедительными показания свидетелей, которые, по его словам, являются сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Чабашвили, Окруашвили полностью отрицает свою вину.

При этом адвокат намерен настаивать, чтобы суд оставил Окруашвили на свободе.

В минувший четверг Окруашвили был задержан сотрудниками МВД.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

Теги: #грузия #обвинение
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