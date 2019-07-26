Политика

16:41 26.07.2019

Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

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Зеленский предложил на обсуждение 5 кандидатов на главу Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский вынес на общественное обсуждение пять кандидатур на должность главы Одесской областной государственной администрации.

"Добрый день, Одещина! Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?", - написал он на своей официальной странице в соцсети Facebook в пятницу.

Зеленский предложил на обсуждение ранее уже одобренного Кабинетом министров Украины на должность главы Одесской ОГА руководителя общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", бизнесмена Андрея Андрейчикова; общественную активистку, волонтера, предпринимателя, основателя и директора одесской "Открытой европейской школы" Татьяну Петракевич; депутата Одесского горсовета, преподавателя Национального университета "Одесская юридическая академия", председателя благотворительного фонда "Французский бульвар" Ольгу Квасницкую; предпринимателя, владельца и директора инвестиционной компании Максима Куцего; общественного деятеля и адвоката, депутата Одесского горсовета 5-го созыва Максима Болдина.

Как сообщалось, 13 июля в Одессе Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрейчикова главой Одесской ОГА и намерен провести конкурс на эту должность.

"У нас есть идея по этому поводу… Из-за того, что очень много источников что-то на Андрейчикова пишут, я хочу реально хоть что-то, хоть одно доказательство… Очень много людей, которые манипулируют в СМИ, поэтому я думаю, что мы примем решение. Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области, мы нашли там очень мощных людей… Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже Андрейчиковым, которого я лично знаю. То есть мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс. Потому что это очень ответственная миссия, и мы не хотим вас, одесситы, подвести", - пояснил тогда президент.

26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова.

Теги: #одесская_ога #зеленский #кадры
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