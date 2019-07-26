Политика

16:38 26.07.2019

Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

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Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

 Партия "Слуга народа", а также избранные от нее народные депутаты, не проводили никаких консультаций с представителями российской законодательной или исполнительной власти, подчеркивают в партии.

"Мы не планируем таких консультаций и в будущем, за исключением устоявшихся международных форматов, в рамках которых подобного рода контактов нельзя избежать", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в партии.

В "Слуге народа" указали, что переговоры с Россией от имени Украины могут вести только президент Украины или лица, уполномоченные на такие переговоры в соответствии с его распоряжениями и действующим законодательством.

"Избранные от партии "Слуга народа" депутаты предупреждены о недопустимости личных контактов с действующими представителями российской власти. Даже попытки установить подобные контакты будут рассматриваться как нарушение фракционной дисциплины и принципов партии", - пояснили в политсиле.

Позиция "Слуги народа" в отношении контактов с представителями российской власти может быть изменена только в случае достижения прогресса в деэскалации ситуации в отношениях между странами – освобождения украинских моряков, военнопленных и политзаключенных, и устойчивого прекращения огня на Донбассе, отметили в партии.

26 июля председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил готовность к обмену визитами между парламентами России и Украины и налаживанию полномасштабных контактов.

"Некоторые (из украинских депутатов Верховной Рады нового созыва - ИФ) уже вышли на связь и начинаем работать", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос "Интерфакса" о контактах с новым составом Верховной Рады.

Отвечая на вопрос о том, кто именно выходил на контакты с депутатами Госдумы, он сказал: "Я имею в виду именно блок Зеленского ("Слуга народа" – ИФ), но я не буду называть имен, также я, если позволите, не буду называть имен по понятным причинам некоторых конгрессменов США, с которыми мы также находимся в тесном контакте".

Теги: #рф #переговоры #слуга_народа #заявление
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