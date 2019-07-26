Политика

15:17 26.07.2019

Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа пройдут интенсивные обучающие курсы в Трускавце

2 мин читать
Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа пройдут интенсивные обучающие курсы в Трускавце

Будущие народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут обучающие курсы для будущих парламентариев в Трускавце.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в партии, будущие нардепы съедутся в Трускавец в ближайшее воскресенье и с понедельника у них начнутся интенсивные обучающие курсы.

Почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал, что обучение будет "максимально интенсивным, жестким и насыщенным".

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - отметил он.

Милованов не согласен с тем, что за семь дней нельзя ничему научить, о чем пишут ему в комментариях пользователи соцсети. "В корпоративном обучении, а также обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия", - подчеркнул он.

Милованов также указал, что местом проведения курсов для депутатов "Слуги народа" был выбран Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

"Несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои обучения крупные международные и украинские компании", - пояснил он.

Как сообщалось, результаты внеочередных выборов в Верховную Раду позволяет партии "Слуга народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места. 130 депутатов, выдвинутых партией, победили на одномандатном округе. Таким образом, партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде – 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.

Теги: #лекции #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 26.07.2019
Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа пройдут интенсивные обучающие курсы в Трускавце

Депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа пройдут интенсивные обучающие курсы в Трускавце

22:59 25.07.2019
"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

14:03 25.07.2019
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

14:03 25.07.2019
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

13:34 25.07.2019
Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"

Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"

15:22 24.07.2019
Во фракции "Слуги народа" никто не будет исполнять роль "семафора" – Разумков

Во фракции "Слуги народа" никто не будет исполнять роль "семафора" – Разумков

13:43 24.07.2019
"Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов, которые помогут им в парламенте воплощать свои идеи на практике

"Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов, которые помогут им в парламенте воплощать свои идеи на практике

15:01 23.07.2019
Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должен быть "входной контроль" - Разумков

Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должен быть "входной контроль" - Разумков

14:35 23.07.2019
Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

12:46 23.07.2019
Решения в треугольнике президент–парламент-правительство будут приниматься совместно и публично

Решения в треугольнике президент–парламент-правительство будут приниматься совместно и публично

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

ЦИК обработал все протоколы

Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 91 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников – КИУ

Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

ЦИК обработал все протоколы

Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА