Политика

13:31 26.07.2019

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

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Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Теги: #кадры #кличко #кгга #гройсман #кабмин
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