Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что активность Службы безопасности Украины относительно коммерческих компаний, в частности, "ArcelorMittal Кривой Рог", уже вредит инвестиционной привлекательности Украины.

"Рейды СБУ по коммерческим компаниям уже вредят инвестиционной привлекательности Украины", - сказал Мингарелли в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

Так, он отметил, что есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли.

"Но неужели ситуация на ArcelorMittal - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это были загрязнения не от ArcelorMittal, а, пожалуй, от завода "Метинвеста"", - добавил посол.

При этом Мингарелли уточнил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

И.о. главы СБУ Баканов 22 июля обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала. "Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.