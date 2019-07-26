Политика

11:43 26.07.2019

Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

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Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, были выдвинуты партией "Слуга народа", сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

23 депутата, побеждающих в мажоритарных округах, представляют другие партии: по шесть - "Оппозиционная платформа - За життя" и "Оппозиционный блок", три - партию "Голос", по два - партию "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батькивщина", по одному - Всеукраинское объединение "Свобода", Объединение "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Еще 46 побеждающих в одномандатных округах выдвигались самостоятельно и не представляют на выборах какую-либо политсилу.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, в многомандатном избирательном округе (по партийным спискам) проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%. Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер

Такое распределение голосов позволяет "Слуге народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ - 37, "Батькивщине" - 24, "Евросолидарности" - 23 и "Голосу" - 17.

Таким образом, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата, 43 - ОПЗЖ, 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Теги: #цик #выборы
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