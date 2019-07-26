Политика

10:01 26.07.2019

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

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Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

Электронный документ, сгенерированный системой е-архива Украины в формате ASiC и подписанный с помощью MobileID на базе ECDSA, прошел тестирование на соответствие форматам ЕС.

"На практике это означает, что Украина полностью нормативно и технологически имплементировала требования ЕС к электронным документам", - говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook в четверг.

В сообщении отмечается, что Украина "стала еще на шаг ближе к цифровой Европе".

"Электронное управление - это не только публичные вещи, но и сложная нормативно-техническая работа в бэк-офисе", - указали в "Команде Зеленского".

Теги: #е_документ #ес #требование
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