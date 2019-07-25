Политика

22:59 25.07.2019

"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

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"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

Партия "Слуга народа" разъяснила, на каких избирательных округах Украины происходит задержка с подсчетов результатов голосования и по каким причинам.

      Как сообщается на странице партии в Facebook, на округе 37 в Кривом Роге (где, согласно данным обработки 100% электронных протоколов, самовыдвиженец Дмитрий Шпенов побеждает кандидата "Слуги народа" Игоря Фартушного с результатом 34,7% на 33% - ИФ) открыты два уголовных дела из-за фальсификаций.

      "Поэтому завтра (26 июля – ИФ) суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконными. "Мы хотим пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная - до 800 голосов", - указали в партии.

      На скандальном 64-м округе Житомирской области, как отмечают в "Слуге народа", формально ЦИК установила проигрыш ее кандидата с разницей в 550 голосов (по результатам обработки 100% электронных протоколов, действующий народный депутат Украины (БПП), самовыдвиженец Владимир Арешонков обходит кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева с результатом 27,63% на 26,83% - ИФ). "Из-за фальсификаций в округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов", - сообщили в политсиле.

      На 69-м округе Закарпатской области (по 100% электронных протоколов кандидат от "Единого центра" Виктор Балога побеждает кандидата "Слуги народа" Эдгара Токара 35,81% на 34,47% - ИФ) в партии зафиксировали много нарушений и отмечают, что окружная комиссия не хочет соглашаться с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках.

      В округе 106 Луганской области, где по данным 100% электронных протоколов побеждает кандидат "Слуги народа" Алексей Кузнецов с отрывом от ближайшего преследователя на более чем 2%, партия подала в суд о неправомерности решения окружкома о пересчете голосов и выиграла его. "После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить пересчет сложно", - подчеркивается в сообщении.

      На 119-м округе Львовской области окружная комиссия планировала принять решение о пересчете голосов по жалобам "Слуги народа", но его отменили, как сообщают в партии. "Мы настаиваем на пересчете, потому что по нашим собственным подсчетам выиграем 300 голосов (согласно данным 100% электронных протоколов, Михаил Бондар от "Европейской солидарности" набирает 15,57%, Орест Кавецкий от "Слуги народа" – 15,39%, Олег Шиба от "Голоса" – 14,99% - ИФ)", - заявили в политсиле.

      Идет суд по пересчету голосов в округе 198 Черкасской области, где по данным 100% электронных протоколов самовыдвиженец Сергей Рудык набирает 28,91% против Натальи Дяченко от "Слуги народа" с 27,36% голосов избирателей.

      На округе 206 Черниговской области, где по данным 97,7% электронных протоколов кандидат "Слуги народа" Антон Поляков опережает самовыдвиженца Максима Микитася с результатом 33,28% на 22,01%, окружная комиссия не может досчитать голоса, утверждают в партии.

      На соседнем 207 округе, где по данным 99,2% электронных протоколов кандидат "Слуги народа" Максим Зуев с 25,89% опережает самовыдвиженца Игоря Рыбакова с 24,59% голосов избирателей, окружком затягивает подсчет, уже не раз меняли отдельных членов комиссии и даже весь состав комиссии, заявляют в партии.

      "Мы добьемся всех пересчётов, ведь прозрачность должна стать на пьедестал! Поддержите честные выборы вместе с нами!", - подчеркнули в "Слуге народа".

Теги: #результаты #слуга_народа #выборы
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