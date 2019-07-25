Политика

20:37 25.07.2019

Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

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Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от динамики евроинтеграционных стремлений Украины в следующие 3-5 лет будет зависеть, станет ли страна частью Европейского Союза.

"Есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, поскольку ЕС становится все более сложным, евроскептичным, скептичным к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем ли мы туда (в ЕС - ИФ) вообще или нет", - сказал министр на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в четверг в Киеве.

Он уточнил, что речь идет о минимально 15-летнем сроке вступления Украины в ЕС.

Климкин отметил, что в Альянсе также нет единства относительно членства Украины.

"Даже если мы достигнем стандартов НАТО в сфере безопасности и обороны, скажем, что у нас стабильная демократия и верховенство права, у нас все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию, например. Поэтому сегодня мы должны сказать честно - в НАТО нет консенсуса относительно нашего членства", - добавил Климкин.

При этом дипломат отметил, что у Украины есть шанс стать частью Альянса раньше, чем через 15 лет.

Теги: #ес #интеграция #перспектива
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