Политика

19:52 25.07.2019

Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

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Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с делегацией США во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером заверил, что его политическая сила продолжит защищать национальные интересы Украины, а также поднял вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО.

"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ. (…) Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - сообщил сайте "Евросолидарности" по итогам встречи.

Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока-2".

Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украину три военных корабля, что, по его мнению, подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций.

Пятый президент заверил, что его партия будет и впредь защищать национальные интересы Украины.

В свою очередь, специальный посланник США отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

 

Теги: #порошенко #встреча #волкер
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