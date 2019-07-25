Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о готовности объявить досрочные выборы городского головы украинской столицы.

В эфире телеканала "112. Украина" в четверг, отвечая на вопрос, готов ли он инициировать досрочные выборы киевского городского головы, Кличко сказал: "Однозначно". "Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас, что господин Ткаченко или еще кто-то – много фамилий сейчас – если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идем на выборы", - отметил Кличко.

Мэр столицы при этом подчеркнул, что "исключительно киевляне должны принять решение, кому они доверяют".

"Только путем волеизъявления людей – я говорю о самоуправлении: так работают во всем цивилизованном мире", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. При этом в команде мэра столицы заявили, что никаких официальных уведомлений не получали, но не удивлены такой инициативой.

Ранее Кличко назвал инициативу Зеленского разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации лишением столицы местного самоуправления. По его словам, такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе, и в связи с этим предложил провести в столице Украины местные досрочные выборы.