Политика

18:05 25.07.2019

МВФ подтверждает готовность прислать миссию в Украину, как только новое правительство определится со своими приоритетами

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МВФ подтверждает готовность прислать миссию в Украину, как только новое правительство определится со своими приоритетами

Позиция Международного валютного фонда (МВФ) в отношении переговоров с Украиной о возобновлении финансирования остается прежней: Фонд ожидает формирования нового правительства и приоритетов его политики.

"Команда (миссия – ИФ) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", – сказал представитель Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, почти дословно повторив заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам ее работы в Украине в мае.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Теги: #джерри_райс #миссия_мвф #мвф
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